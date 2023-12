Home

Ricettazione e reati tributari, in carcere un 53enne. Dovrà versare anche quasi 300mila euro

21 Dicembre 2023

21 Dicembre 2023

Ricettazione e reati tributari, in carcere un 53enne. Dovrà versare anche quasi 300mila euro

Livorno 21 dicembre 2023 – Ricettazione e reati tributari, in carcere un 53enne. Dovrà versare anche quasi 300mila euro

I carabinieri della Compagnia di Livorno hanno tratto in arresto un 53enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze a seguito di una condanna divenuta definitiva per una serie reati commessi negli anni, tra cui ricettazione e reati tributari.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, dopo averlo rintracciato, lo hanno accompagnato presso la caserma di viale Fabbricotti.

Il 53enne, che aveva già trascorso un periodo di detenzione, dovrà scontare la pena residua di 8 anni e 6 mesi di reclusione nonché versare una pena pecuniaria di 292.000 euro. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale “Le Sughere”.

