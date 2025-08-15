Ricette – coppette cremose di pesche, albicocche e yogurt

Home

15 Agosto 2025

Coppette Cremose di Pesche, Albicocche e Yogurt: Freschezza in Cucchiaio

Quando le giornate si fanno calde, non c’è nulla di meglio di un dessert leggero, fresco e ricco di frutta di stagione. Le coppette cremose di pesche, albicocche e yogurt sono la soluzione perfetta: un dolce al cucchiaio pronto in pochi minuti, senza cottura e con ingredienti semplici e genuini. Ideali come fine pasto estivo, merenda energetica o colazione fresca, queste coppette uniscono la dolcezza naturale della frutta alla cremosità dello yogurt, per un risultato che conquista grandi e piccoli.

Ingredienti (per 2-3 coppette)

2 pesche

4 albicocche

150 g di yogurt bianco intero

Preparazione



Lavate accuratamente le pesche e le albicocche, eliminando il nocciolo, poi tagliatele a pezzi. Mettetele in un frullatore insieme allo yogurt bianco intero. Azionate fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Se la consistenza dovesse risultare troppo densa, potete aggiungere mezzo bicchiere di acqua fresca, latte o una bevanda vegetale a vostra scelta, come latte di mandorla o avena, per un tocco di gusto in più.

Versate la crema ottenuta in coppette capienti e decorate la superficie con una fettina di pesca per un tocco elegante e invitante. Servite subito per apprezzarne la freschezza, oppure conservate in frigorifero fino al momento di gustarle.

Consiglio dello chef: per un dessert ancora più goloso, potete completare le coppette con una spolverata di granola croccante, qualche fogliolina di menta fresca o un filo di miele.

Un dolce veloce, sano e colorato, che porta in tavola tutto il sapore dell’estate in meno di cinque minuti.

