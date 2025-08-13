Home

Ricette – Filetto di Suino con Prugne: un Secondo Piatto Delicato e Raffinato

13 Agosto 2025

Il filetto di suino con prugne è una ricetta semplice ma capace di stupire, perfetta per una cena elegante o per portare in tavola un piatto diverso dal solito. La dolcezza delle prugne si sposa armoniosamente con la carne tenera del maiale, creando un contrasto di sapori che conquista al primo assaggio. In soli 40 minuti, e con pochi ingredienti, si può realizzare un secondo piatto d’effetto che unisce raffinatezza e facilità di preparazione.

Ingredienti per 4 persone

600 g di filetto di suino

5 o 6 prugne grandi

1 cipolla

1 noce di burro

½ bicchiere di vino bianco

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione



Cominciate affettando sottilmente la cipolla e fatela appassire in una padella capiente con una noce di burro. Unite il filetto di suino intero e rosolatelo su tutti i lati fino a ottenere una leggera doratura. Sfumate con il vino bianco e lasciate cuocere, mantenendo la carne leggermente rosata all’interno: in questo modo resterà morbida e succosa. Spegnete il fuoco e coprite.

Nel frattempo, lavate le prugne, eliminate il nocciolo e tagliatele a spicchi. Aggiungetele alla padella con il filetto e fatele cuocere per qualche minuto, finché non saranno morbide e avranno rilasciato il loro succo dolce e aromatico.

Potete servire il piatto in due modi: lasciando interi gli spicchi di prugna e la cipolla come accompagnamento alla carne, oppure frullando il fondo di cottura per ottenere una salsa vellutata da versare sulle fettine di filetto.

Consiglio dello chef: per un tocco in più, potete aggiungere una punta di cannella o un cucchiaino di miele durante la cottura delle prugne: esalterà la dolcezza della frutta e renderà la salsa ancora più avvolgente.

Un piatto che porta in tavola il fascino della cucina semplice, capace però di sorprendere grazie all’abbinamento di sapori dolci e salati.

