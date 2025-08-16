Home

Rubriche

Cibo e bevande

Ricette – Pasta Fredda con Pomodori, Olive, Mozzarella e Tonno: il Primo Estivo per Eccellenza

Cibo e bevande

16 Agosto 2025

Ricette – Pasta Fredda con Pomodori, Olive, Mozzarella e Tonno: il Primo Estivo per Eccellenza

Ricette – Pasta Fredda con Pomodori, Olive, Mozzarella e Tonno: il Primo Estivo per Eccellenza

Quando il caldo si fa sentire, la pasta fredda diventa un must sulla tavola estiva. Colorata, fresca e ricca di ingredienti semplici, è un piatto che conquista tutti grazie alla sua versatilità e alla rapidità di preparazione. Questa versione con pomodorini, olive, mozzarella e tonno è un classico intramontabile: equilibrata, nutriente e pronta in appena 20 minuti, è ideale per pranzi leggeri, picnic o cene in terrazza.

Gli ingredienti per 4 persone

350 g di trofiette liguri

8-10 pomodorini

8-10 olive verdi snocciolate

100 g di mozzarella

160 g di tonno naturale o sott’olio

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

2-3 foglie di basilico fresco

La Preparazione



Iniziate cuocendo le trofiette liguri in abbondante acqua salata, scolandole al dente per mantenerle sode e piacevoli da gustare anche fredde. Passatele subito sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura e trasferitele in una ciotola capiente. Condite con un filo abbondante di olio extravergine di oliva, che eviterà che la pasta si incolli.

Aggiungete i pomodorini lavati e tagliati in quattro, le olive snocciolate, la mozzarella ridotta a dadini e il tonno ben sgocciolato. Mescolate con delicatezza per distribuire uniformemente i sapori e completate con qualche foglia di basilico fresco, lavata e spezzettata a mano.

Lasciate riposare la pasta in frigorifero per circa mezz’ora: in questo modo i sapori si amalgameranno al meglio, rendendo il piatto ancora più gustoso.

Consiglio dello chef: per variare la ricetta, potete sostituire le trofiette con fusilli o farfalle, aggiungere capperi per una nota mediterranea o arricchire il piatto con zucchine grigliate per un tocco di leggerezza in più.

Un piatto facile e irresistibile, che racchiude tutta la freschezza e la genuinità dell’estate in ogni forchettata.

Ricette – Pasta Fredda con Pomodori, Olive, Mozzarella e Tonno: il Primo Estivo per Eccellenza