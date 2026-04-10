Richiamata tagliata di scottona da Lidl e Coop
Livorno 10 aprile 2026 Richiamata tagliata di scottona da Lidl e Coop
Nuovo richiamo alimentare diffuso dal Ministero della Salute: alcuni lotti di tagliata di scottona venduti nei supermercati Lidl e Coop con il marchio Dedicarne sono stati ritirati in via precauzionale per una possibile contaminazione microbiologica.
L’allerta riguarda tre lotti specifici del prodotto, confezionato in vaschette da circa 300 grammi, per i quali è stata segnalata una presunta non conformità di tipo microbiologico
Secondo quanto comunicato, i lotti interessati dal richiamo sono:
Il richiamo è stato disposto in via cautelativa dal produttore, la società Tönnies Fleisch Italia, che realizza il prodotto anche per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova a Vignola, in provincia di Modena, in via per Sassuolo 3526, identificato dal marchio CE IT Q0B2J.
A scopo precauzionale, il Ministero raccomanda di non consumare assolutamente il prodotto se appartenente ai lotti indicati, anche se apparentemente conservato correttamente.
Le consumatrici e i consumatori che dovessero avere ancora in casa una delle confezioni richiamate possono restituirla al punto vendita dove è stata acquistata, ottenendo il rimborso o la sostituzione.