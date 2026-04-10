Home

Consumatori

Richiami alimentari: errata etichettatura, ritirate uova di pasqua nocciolate

Consumatori

10 Aprile 2026

Richiami alimentari: errata etichettatura, ritirate uova di pasqua nocciolate

Livorno 10 aprile 2026

Nuovo richiamo alimentare diffuso dal Ministero della Salute in vista del periodo pasquale: questa volta l’allerta riguarda alcune uova di Pasqua nocciolate a marchio Mennella, ritirate in via precauzionale per un errore di etichettatura che potrebbe rappresentare un rischio per le persone celiache e per chi soffre di intolleranza al glutine.

Il provvedimento interessa tre lotti delle celebri uova artigianali della pasticceria Mennella. Sulle confezioni, infatti, è riportata la dicitura “senza glutine”, ma il prodotto potrebbe contenere tracce di glutine non dichiarate in etichetta.

Nel richiamo rientrano tutti i gusti dell’uovo nocciolato Mennella: bianco e latte, pistacchio e latte, pistacchio e fondente, pistacchio, latte e fondente, cioccolato fondente, cioccolato al latte e la versione Mennella Rock.

I prodotti interessati sono confezioni da circa 450 grammi appartenenti ai lotti:

057/26

058/26

084/26

con termine minimo di conservazione 08/2026.

Le uova richiamate sono prodotte dalla Artika Srl, nello stabilimento di via Nazionale 397/399 a Torre del Greco, nella città metropolitana di Napoli.

L’azienda raccomanda alle persone celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del grano di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

Nessun rischio, invece, per i consumatori che non presentano allergie o intolleranze al glutine.

Per ulteriori informazioni, la pasticceria Mennella ha messo a disposizione il servizio clienti, contattabile via email all’indirizzo servizioclienti@pasticceriamennella.it oppure telefonicamente al numero 081 8835960.