22 Dicembre 2023

22 dicembre 2023 – Richiamo precauzionale lotto Pesto alla Genovese, possibili frammenti di vetro

È stato emesso un richiamo precauzionale per un lotto di barattoli di pesto di un marchio molto noto, a causa della possibile presenza di frammenti di vetro.

Il Ministero della Salute ha comunicato i dettagli del richiamo, evidenziando la necessità di precauzione per evitare possibili rischi fisici agli acquirenti.

Il richiamo è stato annunciato recentemente a seguito di possibili frammenti di vetro all’interno di alcune confezioni di questo specifico lotto di pesto. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali danni fisici in caso di effettiva presenza di corpi estranei nei prodotti.

Il marchio coinvolto in questo richiamo è ‘Coop Italia’. Il prodotto oggetto del richiamo è il ‘Pesto alla Genovese’ con denominazione di vendita. L’OSA (Operatore del Settore Alimentare) che commercializza il prodotto è ‘Coop Italia S.C. Casalecchio di Reno (Bologna), via del Lavoro 6/8’. Lo stabilimento produttore è identificato come ‘Clas Spa via Monte Pasubio 37 Chiusanico (IM)’, mentre il produttore è ‘Clas Spa’. L’ubicazione dello stabilimento di produzione è a Chiusanico, in provincia di Imperia, presso via Monte Pasubio 37.

Il lotto specifico oggetto del richiamo è contrassegnato come LM278, con un peso unitario di vendita di 190 grammi. La data di scadenza delle confezioni appartenenti a questo lotto è fissata al 5 ottobre 2025. Il motivo principale del richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro, e gli operatori consigliano vivamente ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

