Home

Cronaca

Richiesta di arresto di alcuni militanti USB, AdSP: “non possiamo non ritenere destituita di fondamento tale ipotesi”

Cronaca

22 Ottobre 2025

Richiesta di arresto di alcuni militanti USB, AdSP: “non possiamo non ritenere destituita di fondamento tale ipotesi”

Livorno 22 ottobre 2025 Richiesta di arresto di alcuni militanti USB, AdSP: “non possiamo non ritenere destituita di fondamento tale ipotesi”

L’Autorità di Sistema Portuale interviene sulla notizia di richiesta di arresto di alcuni militanti del sindacato USB con alcuni chiarimenti:

“​​​​​Nelle scorse ore è stata diffusa sulla stampa una notizia secondo la quale, durante una riunione istituzionale alla presenza del Prefetto, del Questore e del Sindaco, alcuni terminalisti avrebbero chiesto l’arresto di alcuni militanti del sindacato USB.

Per quanto di nostra conoscenza, non possiamo non ritenere destituita di fondamento tale ipotesi.

Nella riunione organizzata il 1° ottobre scorso a Palazzo Rosciano, riunione cui avevano preso parte i rappresentanti dell’Organismo di Partenariato e le Istituzioni interessate (dal Prefetto al Sindaco), si è infatti registrata da parte degli stessi terminalisti una ampia condivisione delle ragioni sottese alle manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese di Gaza organizzate a Livorno nei giorni precedenti.

Le uniche critiche mosse alla protesta hanno riguardato le modalità con cui il 22 settembre scorso gli attivisti hanno provveduto a bloccare l’area operativa del Molo Italia, trattandosi di una occupazione che esposto i cittadini a rischi gravi per l’incolumità personale.

Ciò premesso, riteniamo quindi che il sindacato senza eccezione alcuna abbia svolto un ruolo chiave nella mobilitazione delle masse e nella veicolazione della richiesta di diritti e libertà a Gaza. E di questo va ringraziato.