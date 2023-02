Home

10 Febbraio 2023

Richiesta passaporti, la polizia scende in campo con #ripartiLIVORNO

Livorno 10 febbraio 2023

Alle h. 8.30 del mattino una famiglia di cittadinanza marocchina composta da due genitori e due figli minorenni, si presenta in via della Banca dove ad accoglierli c’è il Perito tecnico della Polizia di Stato Rossi Elisabetta, addetto di questo ufficio Relazioni con il Pubblico; hanno un volo prenotato per ritornare in Marocco per festeggiare il 50° compleanno del padre. Ma all’atto del ceck-in per la validazione dei passaporti dei due minorenni questo passaggio non era stato possibile perché veniva richiesta una validità di almeno sei mesi mentre gli stessi sarebbero scaduti prima.

Quindi viene attivata una procedura di assoluta urgenza ed alle 9,30 la famiglia può riprendere a “sognare” il suo viaggio.

La storia di questa famiglia è la fotografia di un impegno che la Questura mette in campo per consentire a tutti i cittadini livornesi di avere il proprio passaporto quando ne abbia bisogno.

Per tale ragione in una riunione tenuta dal Questore con i dirigenti degli uffici è stata lanciata l’iniziativa #partiLIVORNO che si fonde sui seguenti pilastri:

1- Nessuno annulla un viaggio a causa di un passaporto scaduto. Ogni cittadino può rappresentare la propria urgenza all’ufficio relazioni con il pubblico personalmente , dalle h.9.00 alle h.12.00, nei giorni dal lunedi al venerdi , ovvero al numero di telefono 0586/235562 negli stessi orari, ovvero via mail all’indirizzo dipps141.00N0@pecps.poliziadistato.it

2- In caso di esigenze non immediate è possibile fissare un appuntamento sull’agenda on line attraverso il link: www.passaportonline.poliziadistato.it

3- Per assorbire lo straordinario numero di richieste di passaporti in questo periodo la Questura ha pianificato una serie di aperture domenicali anche in provincia per le quali è possibile prendere l’appuntamento ai seguenti numeri:

Commissariato di P.S. di Rosignano

contattare il n. 0586/769827 (utenza attiva fino ad esaurimento dei posti disponibili) nelle giornate 13,14 e 15 febbraio dalle 9.00 alle 11.00.

Apertura straordinaria per il 19 febbraio.( 25 posti disponibili)

Commissariato di Cecina

nelle giornate dal lunedi 13 e martedi 14 febbraio con orario 10/12.00 contattando il numero 0586/632910. (utenza attiva fino ad esaurimento dei posti disponibili). Apertura straordinaria domenica 5 marzo.(25 posti disponibili)

Commissariato di Piombino

nelle giornate di lunedi 13, martedi 14, mercoledi 15, venerdi 17 e sabato 18 MARZO dalle h.8.30 alle 13.30 al numero 0565/229525 .(utenza attiva fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Apertura straordinaria per domenica 19 marzo col medesimo orario(25 posti disponibili)

In questi giorni una specifica Task-force sta provvedendo a stampare , previo i necessari controlli, i circa 400 passaporti richiesti per accorciare i tempi di attesa a prescindere dalle accertate esigenze.

Nello spirito di una efficace collaborazione con i cittadini si consiglia di:

-verificare la documentazione necessaria attraverso la consultazione del link: www.poliziadistato.it, e provvedere alla sua preparazione ;

-valutare per tempo le necessità di avere il passaporto valido e pronto in caso di alta probabilità di viaggiare;

– munirsi della documentazione di urgenza da accompagnare alla pratica in caso di necessità emergente ;

– evitare di presentarsi negli uffici senza appuntamento ove non sia presente una condizione di domanda d’urgenza

