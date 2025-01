Lavoro, domanda in crescita per commercio, turismo e servizi nella provincia di Livorno. Restano le criticità per il reperimento dei candidati

Livorno, 3 gennaio 2025 Richieste di lavoro in crescita da parte delle aziende ma criticità nel reperire candidati

“Anche nella provincia di Livorno si registrano segnali incoraggianti per il mercato del lavoro, con una domanda in crescita nei settori chiave del commercio, del turismo e dei servizi. Tuttavia, le difficoltà nel reperire personale qualificato rimangono una costante preoccupazione per le imprese locali”, ha dichiarato il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli.

Secondo il bollettino Excelsior di dicembre 2024, sono state complessivamente 1.710 le nuove entrate lavorative nel mese, di cui il 76% concentrate nei settori dei servizi. Di queste, il 28% ha riguardato giovani sotto i 30 anni. Tuttavia, il 48% delle imprese ha dichiarato difficoltà nel reperire i profili richiesti, sottolineando un disallineamento tra offerta e domanda di competenze.

L’occupazione femminile ha registrato un lieve incremento rispetto al 2023, trainata principalmente dal settore del commercio al dettaglio e dal turismo, ambiti in cui le donne rappresentano una quota significativa della forza lavoro

“Questi numeri testimoniano una vitalità del territorio, ma anche la necessità urgente di investire in formazione e orientamento professionale per allineare le competenze disponibili a quelle richieste dalle imprese”, ha aggiunto Pieragnoli.

A supporto delle piccole e medie imprese locali, l’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Livorno e Pisa, attiva dal 2022, continua a offrire servizi di consulenza mirati alla selezione e formazione del personale. “Per molte delle nostre aziende, spesso di natura familiare, trovare risorse qualificate è cruciale per garantire continuità e sviluppo”, ha concluso Pieragnoli.