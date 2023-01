Home

31 Gennaio 2023

Richieste di passaporti, aperture straordinarie degli uffici di polizia, come prenotare

Livorno 31 gennaio 2023

Nell’ambito della provincia di Livorno e, in particolare, nella città di Livorno, a decorrere dal mese di maggio scorso, vi è stato il progressivo incremento del numero delle domande di rilascio del passaporto. E’ giunto ad un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, anno antecedente l’emergenza pandemiologica.

In concomitanza alla considerevole ripresa dei flussi turistici verso i paesi extracomunitari, si sono aggiunte le richieste di passaporto da parte di numerosi cittadini per poter fare ingresso nel regno unito (dove, a seguito dell’uscita di quel paese dall’unione europea, la carta di identità non è stato più riconosciuto documento valido per l’ingresso nel territorio britannico) e da parte di coloro che hanno preferito tale documento di espatrio alla carta di identità.

Oltre agli appuntamenti quotidiani fissati sull’agenda on line (dal lunedi al sabato) l’ufficio passaporti ha comunque accolto le richieste di urgenza, debitamente comprovate, pervenute attraverso le segnalazioni inviate alla mail di posta certificata.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, al fine di implementare l’attivita’ di ricezione delle richieste di rilascio dei documenti di espatrio, anche in considerazione dell’incremento previsto per le prossime vacanze pasquali, la polizia comunica che nel mese di febbraio, verranno effettuate, presso la sede di viale Boccaccio n. 5, due aperture straordinarie

Le aperture saranno nelle giornate di domenica 12 e domenica 26, con orario 8.30/13.30, date in cui saranno ricevute 50 persone per ogni apertura.

Per questo motivo la polizia invita coloro che non abbiano trovato un posto nell’agenda on line, a fissare un appuntamento

Si deve contattare il seguente numero:

0586/483726,

a partire dal 2/2 fino al 25/2 nei giorni di giovedi, venerdi e sabato, in orario 10/12. L’ utenza sara’ attiva fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Saranno ammessi esclusivamente i cittadini muniti di tutti i documenti necessari che, si ricorda, essere i seguenti:

1 – un documento di riconoscimento valido e copia fotostatica dello stesso

2 – 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

3 – un contrassegno telematico da € 73,50 ( acquistabile nelle rivendite di valori bollati )

4 – ricevuta di pagamento di € 42.50 peril passaporto ordinario da effettuare a nome della persona che chiede il rilascio del documento (anche se minorenne) presso gli uffici postali, esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento del tesoro, con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

5 – precedente passaporto.

.Tutte le informazioni sono consultabili sul link www.poliziadistato.it, dove e’ possibile anche scaricare l’apposito modulo da compilare in ogni sua parte. in particolare, nel caso si sia genitori di prole minore, andranno lette attentamente le informazioni.

La polizia raccomanda:

una volta ottenuto l’appuntamento telefonico, di annullare quello eventualmente gia’ prenotato sull’agenda on line, al fine di consentire ad altri cittadini di fruire del servizio.

le due giornate saranno valutate per ulteriori aperture nel mese di marzo.

