12 Marzo 2023

Livorno 12 marzo 2023 – Richiesto l’intervento del 112 al pronto soccorso

Verso le ore 18 del 12 marzo, un uomo si è presentato al pronto soccorso in stato di agitazione.

A seguito dei vari episodi avvenuti nel tempo di persone che davano in escandescenza al pronto soccorso arrivando in alcuni casi anche a minacciare ed usare violenza interrompendo il pubblico servizio, preventivamente, il personale medico e infermieristico presente, preoccupato, ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri per evitare che la situazione degenerasse. A chiamare il 112 è stata una operatrice. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto e collaborando con il personale sanitario per ristabilire la calma. Fortunatamente, l’intervento dei militari ha avuto esito positivo, la loro presenza è riuscita a far riappacificare la situazione senza degenerare. Dal momento che l’uomo non ha tenuto una condotta violenta, l’intervento delle forze dell’ordine si è concluso senza la necessità di adottare provvedimenti nei confronti del soggetto

