13 Luglio 2023

Riciclaggio di scooter rubati: dai domiciliari al carcere per un pregiudicato livornese

Livorno 13 luglio 2023 – Riciclaggio di scooter rubati: dai domiciliari al carcere per un pregiudicato livornese

La Polizia di Stato livornese ha dato esecuzione all’ordinanza cautelari in carcere per aggravamento delle misure degli arresti domiciliari a carico di un pregiudicato

L’uomo è un livornese di 44 anni, indagato dalla Squadra Mobile di Livorno per i reati di riciclaggio di scooter rubati in centro città e destinatario. Per questi reati, era sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, eseguita in data 19 maggio u.s..

Tuttavia, durante le ore di permesso orario, era stato sorpreso dalla stessa polizia giudiziaria a bordo di un ciclomotore provento di furto commesso la mattina dello stesso giorno.

Per questo motivo il Tribunale di Livorno, ritenuta persistente la capacità a delinquere e la inidoneità della misura degli arresti domiciliari; per evitare la reiterazione dei reati della stessa specie, disponeva nei confronti dell’uomo la misura più restrittiva della custodia in carcere;.

L’uomo, subito rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile, veniva condotto presso la Casa Circondariale “Le Sughere” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

