Riciclo: alle Micheli-Bolognesi inaugurata una compostiera

2 Dicembre 2022

Riciclo: alle Micheli-Bolognesi inaugurata una compostiera

Livorno 2 dicembre 2022

Riciclo, continuano i progetti di Comune ed Aamps. È stata inaugurata ieri la nuova compostiera all’interno dell’Istituto Comprensivo “Micheli-Bolognesi” in Via Stenone a Shangai.

Nell’occasione docenti e studenti hanno ricevuto una formazione dedicata su come si utilizza il piccolo impianto per la produzione del compost che sarà poi utilizzato come concime di qualità nei giardini della scuola.

Ulteriori compostiere saranno consegnate nei giorni a seguire all’associazione “Slow food” che contribuirà all’installazione e alla formazione delle insegnanti e degli allievi di altri istituti scolastici.

Il compost prodotto in eccedenza sarà reso disponibile a quei cittadini che ne faranno direttamente richiesta all’azienda attraverso un messaggio email (info@aamps.livorno.it) tenendo conto dei quantitativi che di volta in volta risulteranno disponibili.

AAMPS ricorda che tutti i cittadini possono fare richiesta di una compostiera in comodato d’uso gratuito con un duplice percorso: per un utilizzo come singolo cittadino, scaricando la modulistica dal sito web www.aamps.livorno.it, (inoltrandola poi compilata all’indirizzo email info@aamps.livorno.i) oppure per un utilizzo come condomìnio, contattando l’amministratore di riferimento e chiedendo l’inoltro ad AAMPS della specifica domanda di adesione (previa anticipata approvazione a cura dell’assemblea condominiale).

