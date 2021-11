Riconoscimenti alle donne che promuovono le pari opportunità

Home

Livorno 3 novembre 2021

Un riconoscimento per le tante donne che nei loro ambiti di attività hanno agito concretamente per promuovere le pari opportunità ed eliminare il divario di genere.

E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma mercoledì 3 novembre, alle ore 18, al Pala Modigliani, promossa dalla consigliera provinciale di parità, Cristina Cerrai nell’ambito del programma di eventi di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere.

“In questi anni – sottolinea la consigliera Cristina Cerrai – tanti soggetti, in particolare donne ma anche tante associazioni, hanno collaborato fattivamente al lungo percorso che ci porta In cammino verso la parità, come recita il titolo dell’iniziativa che purtroppo abbiamo dovuto sospendere a causa della pandemia. Per questo ho pensato ad un evento che riconoscesse le singole persone e le associazioni che si sono particolarmente distinte per le azioni svolte in ambito cittadino a favore delle pari opportunità, contribuendo a far emergere la presenza e il valore delle donne nelle istituzioni, nel lavoro, nelle imprese, nello sport, nell’associazionismo”.

Oltre alla consegna dei riconoscimenti ai vari soggetti, ci sarà anche la presentazione della squadra di pallacanestro femminile JOLLY ACLI BASKET, che attualmente gioca in serie B. “Un esempio positivo di promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione in ambito sportivo – aggiunge Cerrai – che mira ad eliminare le differenze e le disparità che ancora esistono nei confronti dello sport femminile”.

A consegnare gli attestati, insieme alla consigliera Cerrai, ci saranno autorità cittadine e rappresentanti dello sport: il prefetto Paolo D’Attilio, il questore Roberto Massucci, il comandante dell’Arma dei Carabinieri Massimiliano Sole, il comandante provinciale della Guardia di finanza Gaetano Cutarelli, l’assessore del Comune di Livorno Andrea Raspanti, il delegato provinciale del CONI Giovanni Giannone, il presidente del comitato Palio marinaro Maurizio Quercioli.

