Ricorrenza dei defunti, modifiche alla viabilità e divieti di sosta

30 Ottobre 2024

In vista della ricorrenza dei defunti che richiama una moltitudine di persone che vanno a visitare le tombe dei propri cari, aumenta il lavoro della Polizia Municipale per la disciplina del traffico nelle strade e aree attigue ai cimiteri. Di conseguenza per il lungo ponte che va dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, è stata emessa una apposita ordinanza per la regolamentazione della disciplina viaria in prossimità dei cimiteri di Rosignano Marittimo e Vada. La validità dell’ordinanza è prevista nei giorni 31 ottobre e quindi 1, 2 e 3 novembre.

Ecco a seguire i dettagli del provvedimento.

CIMITERO DI ROSIGNANO MARITTIMO

Via dei Lavoratori: divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Per Rosignano;

Via Sant’Antonio: divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, negli ultimi 150 m. prima dell’intersezione con via dei Lavoratori;

Bretella per S.P. n° 10 : divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nei primi 150 metri dall’intersezione con via Per Rosignano/via dei Lavoratori;

Via per Rosignano: divieto di sosta con rimozione su ambo i lati nel tratto compreso tra via dei Lavoratori ed il Ristorante “Il Giardino”.

Il giorno 1° novembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Via per Rosignano: senso unico di marcia con direzione Sud, dall’intersezione con via dei Lavoratori fino al civico 112, in Loc. “Il Giardino”; sosta consentita sul lato Ovest del tratto compreso tra l’ingresso Sud del cimitero ed il civico 112, in Località “ Il Giardino”.

Località Il Giardino: direzione obbligatoria a destra, per i veicoli che in uscita dalla Località Il Giardino si attestano in Via per Rosignano.

C IMITERO DI VADA

Via di Pietrabianca Il giorno 1° novembre 2024 dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Senso unico di marcia in direzione Sud nel tratto compreso tra via del Porto e l ’ ingresso del parcheggio del Cimitero; divieto di sosta con rimozione sul lato Ovest, nel tratto compreso tra via del Porto e l ’ ingresso del parcheggio del cimitero; divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nel tratto compreso tra l ’ ingresso del parcheggio del cimitero e via Telesio.



La segnaletica necessaria, compresi i segnali di preavviso e l’itinerario di deviazione, sarà installata a cura della U.O. Urbanizzazioni Primarie, Mobilità e Difesa del Suolo dell’Ente.

Tutta la segnaletica prevista nell’ordinanza dovrà essere messa in opera nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e artt. 30-43 del Regolamento di Esecuzione) e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, nel rispetto del Decreto Interministeriale 22.01.2019.

EFFICACIA DELLA SEGNALETICA. I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Come stabilito dall’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR ai sensi del d. Lgs 104/2010, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.