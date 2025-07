Home

Rider e bonus caldo Glovo, Fratoianni: “con 5 consegne ti puoi comprare 1,5 litri di acqua, sono incazzato di brutto” (Video)

4 Luglio 2025

Livorno 4 luglio 2025 Rider e bonus caldo Glovo, Fratoianni: “con 5 consegne ti puoi comprare 1,5 litri di acqua, sono incazzato di brutto”

Caldo – Rider. Video Fratoianni (Avs), il bonus caldo di Glovo mi ha fatto incazzare di brutto. L’idea che si possano sfruttare le persone anche a rischio della propria vita è un sistema che fa schifo.

“Ho letto una cosa che mi ha fatto incazzare di brutto: pochi centesimi in più per un lavoro massacrante di suo, e che sotto il sole rovente di questi giorni diventa potenzialmente pericoloso per la salute.

Succede nelle nostre città : avete presente i rider, quelli che ci portano a casa il cibo, il sushi o l’hamburger quando ne abbiamo bisogno ? Con il caldo torrido di questi questi giorni, ne parlano tutti addirittura siamo arrivati allo scioglimento dell’asfalto in autostrada tanto per capirci o con i lavoratori che muoiono perché il caldo è troppo forte.

Succede che una delle più grandi piattaforme che gestisce i rider aveva introdotto dei cosiddetti ‘bonus caldo’ cioè che cosa fa ? Dice se tu consegni il cibo, fai il tuo lavoro che è già sottopagato, con temperature troppo alte ti do un bonus: 8 cent in più tra i 32 e i 36 gradi, 0,16 € in più tra i 36 e 40 gradi, addirittura si sprecano con 32 centesimi in più sopra i 40°. E tutto era pensato per il valore di una consegna media, quando questi rider vengono pagati quattro €.

Vuol dire che devi fare almeno almeno cinque consegne medie per avere i soldi necessari per comprarti una bottiglietta da mezzo litro d’acqua, di questo stiamo parlando.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video sui social sulla vicenda che ha coinvolto Glovo che ha deciso nel pomeriggio di sospendere temporaneamente il contributo nei giorni più caldi.

Il problema è che questa non è un’eccezione, questo – prosegue il leder di SI – è un vero e proprio sistema : l’idea è che i lavoratori e lavoratrici siano degli schiavi da sfruttare fino alla fine, pochi spiccioli in cambio della disponibilità a rischiare la propria salute e la propria vita.

E questo è un sistema che fa schifo: è ora – conclude Fratoianni – che la politica e il governo intervengano con norme certe, per impedire tutto questo”.

