“Rider licenziata con un sms dopo 3 anni di lavoro”, l’intervento del sindacato USB

31 Gennaio 2023

Livorno 31 gennaio 2023

“Tre anni di lavoro continuato come rider per le strade di Livorno.

Migliaia di consegne a prescindere dalle condizioni meteo, dal traffico e dai rischi connessi.

Tre anni di “collaborazione” per poi arrivare a casa una sera e rendersi conto che l’accesso alla piattaforma digitale è stato semplicemente disattivato.

Tradotto: licenziamento.

È successo ad una lavoratrice Livornese. Ma lo statuto dei lavoratori, che sarebbe una legge dello Stato, per i riders non esiste.

Non è possibile presentare le proprie giustificazioni o chiedere l’aiuto del sindacato.

Per loro, nonostante numerose sentenze favorevoli e innumerevoli battaglie sindacali su tutto il territorio nazionale, non si tratta di lavoro subordinato ma di semplice collaborazione.

Anche se nella realtà non è affatto così, anche se si lavora per anni con la stessa piattaforma.

Le tre più grandi società del food delivery che operano in Italia fatturano incassi per quasi 100 milioni di euro l’anno ma lasciano al fisco appena 300 mila euro di tasse; è quanto emerge da un’inchiesta pubblicata su Business Insider.

Come Unione Sindacale di Base abbiamo deciso di sostenere concretamente le ragioni di questa lavoratrice chiedendo subito un’interlocuzione con la dirigenza e attivando il nostro sportello legale. Ma lei, come tanti altri riders delle piattaforme, hanno bisogno della solidarietà da parte di tutti per poter vincere questa battaglia. Nei prossimi giorni comunicheremo le iniziative, che come sindacato, abbiamo intenzione di mettere in campo”.

