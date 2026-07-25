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Cronaca

Riduzione consumo idrico, al via la campagna di Comune e Asa

Cronaca

25 Luglio 2026

Riduzione consumo idrico, al via la campagna di Comune e Asa

Livorno, 24 luglio 2026

Il Comune di Livorno con il supporto del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato ASA S.p.A., lancia una campagna di sensibilizzazione per la riduzione del consumo idrico, chiedendo a tutti i cittadini di contribuire alla ottimizzazione della preziosa “risorsa acqua”, evitando gli sprechi.

Lo fa attraverso la realizzazione di una brochure, di semplice lettura, che vuol rendere comprensibili e facilmente applicabili le pratiche di risparmio idrico attraverso comportamenti quotidiani corretti e diffusi.

Nello specifico, si chiede ai cittadini di:

-limitare l’uso dell’acqua potabile alle necessità primarie, ovvero agli usi igienico-sanitari, alimentari e domestici, oltre che per l’abbeveraggio degli animali;

-evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non strettamente necessario (a titolo esemplificativo: innaffiamento di orti e giardini, lavaggio di cortili/piazzali, lavaggio di veicoli privati, etc.);

-adottare comportamenti virtuosi nella quotidianità domestica per ridurre i consumi (es. controllare eventuali perdite degli impianti interni, utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, chiudere i rubinetti quando non strettamente necessario).

Lo scopo di questa campagna è basata sulla considerazione che la disponibilità della risorsa acqua risulta limitata e richiede, per soddisfare il fabbisogno dell’utenza, il ricorso ad approvvigionamenti esterni e a processi di captazione e potabilizzazione complessi e onerosi. A ciò si aggiungono i costi energetici elevati legati al sollevamento e alla distribuzione dell’acqua, nonché la necessità di garantire una manutenzione costante delle infrastrutture esistenti.

Questo insieme di fattori rende il sistema idrico particolarmente impegnativo sotto il profilo gestionale ed economico.

In questo quadro, la riduzione dei consumi consente di contenere la pressione sulle fonti di approvvigionamento, limitare i costi energetici e contribuire a una gestione più efficiente delle risorse disponibili.

Il risparmio idrico assume pertanto un valore strategico non solo sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di sostenibilità complessiva del servizio, e si configura come una leva fondamentale per garantire nel tempo l’efficienza, la qualità e la sostenibilità del servizio idrico nel territorio.

Il ruolo attivo dei cittadini nel porre l’attenzione agli sprechi domestici può incidere fortemente e coadiuvare le azioni degli enti contribuendo a preservare la qualità della risorsa acqua e a ridurre i costi di trattamento.

Il tutto in linea anche con la Campagna Estate 2026 Autorità Idrica Toscana (AIT), che ha realizzato una propria brochure, tesa alla sensibilizzazione della cittadinanza per un uso consapevole e razionale della risorsa idrica potabile. AIT rileva che il nostro territorio regionale sta attraversando da diverse settimane una situazione climatica particolarmente severa. L’eccezionale innalzamento delle temperature, unito al susseguirsi di ondate di calore di forte intensità e alla prolungata assenza di precipitazioni significative, sta determinando una notevole pressione sulle reti di distribuzione e sulle riserve idriche locali.

I bollettini e le previsioni meteorologiche a nostra disposizione indicano, purtroppo, che tale scenario climatico si protrarrà anche per le settimane successive.

In questo delicato contesto, risulta di fondamentale importanza un’azione preventiva e coordinata al fine di tutelare le falde e garantire la continuità del Servizio Idrico Integrato per tutti i cittadini. È necessario evitare che i picchi di consumo, uniti alla fisiologica flessione della disponibilità delle fonti di approvvigionamento, possano generare criticità e interruzioni del servizio, specialmente nelle aree più vulnerabili della nostra Regione.

Sia la brochure realizzata da Comune e Asa che quella di AIT si possono scaricare dal sito del Comune alla pagina: Campagna di sensibilizzazione per la riduzione del consumo idrico – Città di Livorno