Livorno 20 febbraio 2025 Riduzione navi e agevolazioni pendolari per l’Elba, venerdì 21 febbraio assemblea in piazza a Portoferraio

Riduzione delle corse delle navi e taglio alle agevolazioni per il trasporto auto dei pendolari: questi i temi centrali al centro dell’assemblea del personale scolastico, sanitario, di tutti i servizi pubblici, del commercio e del turismo dell’Elba che si terrà venerdì 21 febbraio a Portoferraio.

L’iniziativa – organizzata da Cgil, Flc-Cgil, Fp-Cgil e Filcams-Cgil provincia di Livorno – si terrà dalle ore 8 alle 11 in piazza Citi presso il molo 7. L’assemblea coinvolgerà tutto il personale scolastico, sanitario, del pubblico impiego, del commercio e del turismo dell’isola per denunciare ancora una volta le gravi carenze del trasporto marittimo da e per l’Elba: malgrado le ripetute rassicurazioni verbali da parte delle istituzioni siamo infatti costretti ancora una volta a denunciare la mancanza di risposte concrete.

Chiediamo con forza di reinserire fin da subito nuove corse per sopperire alla riduzione dei collegamenti decisa da Moby e Blu Navy, decisione che sta mettendo in grossa difficoltà molti lavoratori pendolari. Riteniamo inoltre fondamentale reintrodurre le agevolazioni per l’imbarco delle autovetture del personale scolastico pendolare: è inaccettabile che i lavoratori debbano sobbarcarsi costi aggiuntivi per poter svolgere il proprio lavoro.

L’importanza di avere collegamenti marittimi di qualità riguarda tutti, sia gli elbani che tutti coloro che hanno necessità di raggiungere o lasciare l’Elba per motivi di lavoro, studio, problemi sanitari ecc. Siamo tutti pendolari! Non siamo più disposti ad aspettare.

Nel corso dell’assemblea, a cui parteciperà il segretario generale regionale della Cgil Toscana Rossano Rossi, decideremo insieme ai lavoratori le modalità di prosecuzione della protesta, pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per far rispettare i loro diritti.

Invitiamo tutti i cittadini e i lavoratori dell’isola a partecipare a questa assemblea che sarà occasione per l’intera comunità elbana, toccata recentemente anche dall’evento meteo estremo del 13 febbraio che ha messo in luce le fragilità ambientali dell’isola, di manifestare la propria compattezza nel richiedere alle istituzioni locali e regionali risposte concrete per il proprio territorio.