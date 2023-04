Home

Cronaca

Rientra a scuola dopo un anno, la lettera dei compagni: “Sei una leonessa, bentornata ti vogliamo bene”

Cronaca

21 Aprile 2023

Rientra a scuola dopo un anno, la lettera dei compagni: “Sei una leonessa, bentornata ti vogliamo bene”

LA BUONA NOTIZIA

Livorno 21 aprile 2023

Viola, nome fittizio, è una studentessa che a seguito di gravi motivi di salute, è rientrata in classe ad un anno circa di distanza. I compagni ed il consiglio di classe, attraverso la coordinatrice Prof. Sara La Gatta, hanno voluto esprimere la loro gioia scrivendo così:

“La nostra leonessa è finalmente tornata fra i banchi della nostra scuola, accolta con grande entusiasmo e gioia da tutti noi, suoi compagni di classe e professori; anche se abbiamo avuto poco tempo per stare insieme poco importa, noi abbiamo cercato di starti vicino come potevamo,sempre. Purtroppo un giorno dello scorso anno la vita ti ha messo di fronte una grande sfida che hai saputo affrontare con coraggio, lasciando il tuo banco vuoto e noi incapaci di aiutarti in un’avventura che era più grande di tutti noi.

Allora ti abbiamo scritto messaggi, mail per farti sentire quanto ci mancavi. I professori ci informavano costantemente delle tue condizioni di salute; anche se eravamo tutti molto preoccupati non abbiamo mai smesso di sperare e di aver fiducia, perché avevamo capito quanto eri forte!

Ed avevamo ragione, man mano che la tua condizione migliorava e si stabilizzava ti abbiamo potuto vedere attraverso lo schermo della smart Tv che abbiamo in classe – che bello era sentire la tua voce e sapere che potevi riprendere a seguire le lezioni.

Fino ad oggi, quando sei apparsa sulla porta dell’aula e ti abbiamo coperto di palloncini colorati e ti abbiamo consegnato questo cartello che avevamo preparato per questo giorno, perché sapevamo che saresti tornata – leonessa,la nostra gioia è immensa e poterti riabbracciare è stato un’emozione unica che non dimeticheremo mai, grazie di averci trasmesso la tua forza e di averci dimostrato che la forza di volontà sconfigge anche il peggiore dei mali.

Ti vogliamo un mare di bene, buona fine di anno scolastico leonessa. I tuoi compagni e i tuoi professori

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin