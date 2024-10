Home

Sport

Basket

Rieti Libertas le parole di Andreazza e Buca nel prepartita

Basket

27 Ottobre 2024

Rieti Libertas le parole di Andreazza e Buca nel prepartita

Livorno 27 ottobre 2024 Rieti Libertas le parole di Andreazza e Buca nel prepartita

Rieti Libertas, le parole di Andreazza e Buca prima della partita

Marco Andreazza (allenatore)

“Troviamo una squadra in grande forma che ha perso una sola partita. Rieti proviene da un percorso importante. L’anno scorso è arrivata fino alla semifinale.

Sono partiti per tempo per dare continuità al lavoro e questo si sta vedendo in termini di qualità di gioco e di struttura difensiva molto solida.

Noi dobbiamo cercare di capitalizzare questa settimana intera di lavoro (nella precedente c’era stato il turno di mercoledì) nella quale c’è stato qualche intoppo, ma quelli ci sono sempre.

Vogliamo provare a dare anche noi seguito a quanto di buono abbiamo mostrato dopo la partita di Nardò; la grande vittoria con Cremona e un’altra sfuggita a fil di sirena contro una corazzata come Cantù. Sicuramente abbiamo lavorato bene.

Stiamo cercando di adattare la nostra difesa alle caratteristiche avversarie e dei giocatori che andremo ad affrontare domenica, ma ancora una volta l’atteggiamento, la compattezza del gruppo, la determinazione per portare via una grande vittoria siano la fase fondamentale di questa partita”.

Dorin Buca (giocatore):

“Rieti è una squadra molto forte e ben preparata con cui ci siamo confrontati anche in precampionato. Noi però in questo inizio di campionato abbiamo dimostrato che a questo livello possiamo competere e dire la nostra. In questo sento l’ultima partita, seppur persa contro Cantù, ci ha dato tanta fiducia. A Rieti daremo il nostro meglio per portare a casa la vittoria e cercare di salire di classifica e per migliorare il morale di tutti”.

Rieti Libertas le parole di Andreazza e Buca nel prepartita