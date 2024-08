Aree pubbliche

22 Agosto 2024

Livorno, 22 agosto 2024 – Rifacimento marciapiedi, senso unico alternato in via Montebello e divieti

Dalla prossima settimana parte un intervento di rifacimento dei marciapiedi di via Montebello, uno dei sette previsti come prima attuazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) che il Comune di Livorno ha approvato a fine 2023.

Lunedì 26 agosto avranno inizio le prime operazioni di cantierizzazione che proseguiranno, nel corso della settimana, con l’inizio delle lavorazioni vere e proprie.

L’intervento prevede la completa manutenzione straordinaria dei marciapiedi nei tratti interessati dal percorso tra scuola e fermata bus; nuovi cordoni stradali in granito, nuovo tappeto d’usura. La sosta delle auto che avviene adesso sul piano del marciapiede sarà posta in carreggiata realizzando i parcheggi con betonelle inerbanti analoghe a quanto già presenti nel tratto tra piazza Matteotti e via Pisacane.

Saranno realizzati, ad ogni cambio di pendenza o ad ogni attraversamento, adeguati scivoli di raccordo conformi alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche con codice Loges per i non vedenti e posizionati i tag in radiofrequenza per l’utilizzo con ausili elettronici di navigazione.

Anche in questo caso è posta particolare attenzione all’eliminazione di ogni elemento che possa rivelarsi di ostacolo alla sicura circolazione del pedone.

In questa via, nonostante la presenza delle auto in sosta, lo spazio residuo per il percorso pedonale risulta sufficientemente larga e potrà essere garantito un passaggio superiore ai 150 cm.

Davanti alla scuola Dal Borro non si rende necessario l’ampliamento della banchina pedonale, ma; sarà inibita la sosta alle auto mediante il posizionamento di ringhiere metalliche come già presenti agli attraversamenti pedonali rialzati presenti sulla stessa strada. Queste barriere contribuiranno (prioritariamente) alla protezione dei bambini e loro accompagnatori durante le fasi di ingresso / uscita dall’istituto.

Sarà inserito un nuovo passaggio pedonale in prossimità di via Calatafimi per dare continuità all’accesso delle fermate bus e il raggiungimento della scuola e del vicino istituto sanitario.

Si segnala che, con appalto di altro ufficio competente, si realizzerà a seguire l’attraversamento pedonale rialzato tra via Montebello e via Goito.

L’ORDINANZA DI TRAFFICO

Dal 26 agosto fino al 22 novembre, con orario 8.00 – 17.00 sono previste le seguenti modifiche di traffico e sosta.

1) l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Montebello nei tratti di volta interessati dai lavori compresi tra il civico 54 della medesima strada e l’intersezione con borgo Sant’Jacopo;

2) l’istituzione del senso unico alternato con ausilio di movieri, in luogo del senso unico alternato di cui al paragrafo 1);secondo valutazione dell’impresa esecutrice dei lavori, durante i periodi di maggiore intensità del flusso di traffico e nei tratti interessati da intersezioni;

3) l’istituzione del divieto di transito pedonale in via Montebello nei tratti di marciapiede di cui al paragrafo 1), lato civici pari;

4) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via Montebello nei tratti di cui ai paragrafi 1) e 2);

5) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Costanzo Ebat nel tratto compreso tra il civico 2/A e l’attraversamento pedonale situato in prossimità dell’intersezione con via Montebello;

6) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Costanzo Ebat; lato civici dispari, per ulteriori 10 m.l. rispetto al divieto di cui al paragrafo 5);

I divieti di cui ai paragrafi 5) e 6) comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento ivi presenti;

7) il restringimento di carreggiata in via Costanzo Ebat nel tratto di cui al paragrafo 5);

8) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via Costanzo Ebat nel tratto di cui al paragrafo 5).