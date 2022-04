Home

Rifacimento ponte di Salviano, questa sera assemblea pubblica

27 Aprile 2022

Rifacimento ponte di Salviano, questa sera assemblea pubblica

Livorno 27 aprile 2022

Il Circolo PD Salviano – La Leccia organizza un’assemblea pubblica sull’Assemblea pubblica sul rifacimento del Ponte in via di Salviano. L’assemblea è prevista per questa sera alle ore 21,15 nei locali del circolo

il Comitato Direttivo del Circolo:

Il Comune di Livorno ha comunicato che nei prossimi giorni, dopo la Festa dei baccelli, avranno inizio i lavori per l’abbattimento; il rifacimento e la messa in sicurezza del Ponte in via di Salviano.

Questo determinerà disagi con la chiusura di alcune parti di questa strada e con la modifica dell’assetto del traffico dell’area interessata per tutta la durata dei lavori ( prevedibilmente circa un anno ).

Per sapere come stanno le cose, per conoscere modalità e tempi dell’intervento, per discutere del

presente e del futuro del traffico; della viabilità dell’area, abbiamo ritenuto utile convocare una

ASSEMBLEA PUBBLICA aperta a tutti i cittadini.

Partecipano:

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno; Giovanna Cepparello, Assessora all’ambiente e alla mobilità;

Francesco Gazzetti, Consigliere regionale; Federico Mirabelli, Segretario dell’Unione comunale del PD; l’Ingegnere Francesco Pistone, dirigente del Genio Civile.

Coordina l’incontro Alberto Brilli, segretario del Circolo PD Salviano – La Leccia.

Saranno presenti Fabio Altini, Presidente del Circolo ARCI P. Carli di Salviano; Irene Sassetti e Valerio Ferretti, consiglieri comunali; Bruno Bastogi, Resp. Agorà sul trasporto pubblico locale.

L’iniziativa si svolgerà Mercoledì 27 Aprile, alle ore 21,15, alla Casa del Popolo di Salviano

( Livorno, via di Salviano 542, Salone del piano terra ).Per l’accesso occorrono mascherina e green

pass.

Un grande obiettivo politico è stato raggiunto: la realizzazione e l’apertura già da alcune settimane della Bretella stradale di Salviano. Ora si apre un nuovo capitolo: l’abbattimento e il rifacimento del Ponte in via di Salviano ( quello vicino alla Casa del Popolo di Salviano ) poiché il Ponte attuale non offre più le necessarie garanzie di sicurezza idrogeologica e di stabilità ( così come è emerso dagli studi dei tecnici del Genio Civile fatti dopo l’alluvione del 2017 ). Il nuovo Ponte non sarà solo ciclopedonale come inizialmente previsto, ma sarà carrabile ( quindi aperto al traffico delle automobili e degli altri veicoli ) poiché la nuova Amministrazione comunale insediatasi nel 2019 ha sin da subito preso l’impegno – anche su richiesta del nostro Circolo – e ha successivamente stanziato le necessarie risorse finanziarie per realizzare un nuovo

Ponte efficiente, sicuro e carrabile. Impiegando a questo proposito circa 350 mila euro che si aggiungono alle risorse regionali.

