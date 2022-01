Home

Cronaca

Aree pubbliche

Rifacimento strada di via Mentana, domani partono i lavori

Aree pubbliche

30 Gennaio 2022

Rifacimento strada di via Mentana, domani partono i lavori

Lavori da lunedì 31 gennaio

Parte l’intervento di risanamento della carreggiata di via Mentana

Per limitare i disagi alla viabilità i lavori saranno divisi in 3 fasi

Livorno, 30 gennaio 2022

Per la prossima settimana è in programma un importante intervento di riqualificazione a cura dell’ufficio Gestione lavori stradali del Comune di Livorno.

È infatti previsto il rifacimento dell’intera carreggiata di via Mentana, da via de Larderel al semaforo con corso Amedeo, con riqualificazione del sistema di drenaggio stradale.

Questo intervento di manutenzione straordinaria è volto a mantenere l’efficienza della pavimentazione stradale (che attualmente si presenta notevolmente ammalorata) aumentandone il livello di sicurezza e riqualificandola dal punto di vista ambientale e funzionale.

Dopo il risanamento della carreggiata con fresature profonde 6 cm. e la stesa di conglomerato bituminoso tipo binder; sarà realizzato un tappeto di usura in bitume “hard” modificato con polimeri

Il tappeto di usura in bitume “hard” sarà in grado di conferire maggiore resistenza alle deformazioni e maggiore durata allo strato superficiale della strada.

I chiusini esistenti in buono stato manutentivo saranno ripristinati in quota, mentre quelli rotti o con copertura in cemento saranno sostituiti con nuovi manufatti in ghisa sferoidale.

L’intervento prevede anche il ritrovamento delle caditoie esistenti e la loro pulizia; la ricostruzione di quelle divelte, al fine di migliorare la capacità di ricezione dell’impianto fognario.

Per limitare i disagi alla viabilità cittadina, i lavori, che salvo imprevisti si protrarranno da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, sono stati divisi in tre fasi, con relative misure di modifica della circolazione e della sosta previste da una specifica ordinanza emanata dall’ufficio Mobilità del Comune.

Prima fase:

risanamento carreggiata del tratto di via Mentana da via del Voltone/Larderel fino all’intersezione con il lato nord di piazza XX Settembre, con conseguente divieto di transito e di sosta su entrambi i lati.

I mezzi provenienti da piazza della Repubblica potranno raggiungere il tratto libero di via Mentana passando da via Gazzarrini/piazza XX.

In via Gazzarrini, in prossimità delle intersezioni, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per metri 10 su entrambi i lati.

Seconda fase:

risanamento carreggiata di via Mentana in corrispondenza con tutto il fronte di piazza XX Settembre, fino a via Sproni, con divieto di sosta su entrambi i lati di questo tratto di strada.

Il transito sarà invece consentito, in quanto i lavori in questa seconda fase saranno eseguiti con restringimento della carreggiata e mantenimento di volta in volta di una corsia di passaggio larga almeno 3,50 metri.

Terza fase:

risanamento carreggiata tra via Sproni e via Del Corona/corso Amedeo, con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati.

Dal tratto libero di via Mentana si potrà raggiungere corso Amedeo svoltando a destra in via Sproni e poi a sinistra in via Oberdan.

Sarà infatti momentaneamente invertito il senso unico di marcia del tratto di via Guglielmo Oberdan che va da via Maggi a corso Amedeo.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse, alle attività e ai passi carrabili. I posti auto riservati a particolari categorie saranno spostati nelle immediate vicinanze.

Il Comune ha già provveduto a far affiggere volantini informativi presso i negozi della zona.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin