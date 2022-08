Home

Rifacimento strada e pulizia fogne in via Ernesto Rossi, le modifiche alla viabilità

25 Agosto 2022

Livorno, 25 agosto 2022 – Rifacimento strada e pulizia fogne in via Ernesto Rossi, le modifiche alla viabilità

È iniziato, in via Ernesto Rossi, l’allestimento del cantiere per un intervento di manutenzione straordinaria curato dall’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno.

L’intervento prevede la riqualificazione della carreggiata del tratto di via Ernesto Rossi che va dall’intersezione con via Goldoni fino a corso Amedeo, per una superficie di quasi 2.200 mq.

I lavori saranno eseguiti in diurna ed entreranno nel vivo lunedì 29 agosto, quando la via sarà chiusa al traffico per un paio di settimane e i veicoli provenienti da via Goldoni saranno autorizzati a proseguire per via Magenta (si confida comunque in una conclusione anticipata dell’intervento, condizioni meteo permettendo).

È prevista la fresatura profonda della parte centrale della carreggiata, particolarmente danneggiata, una fresatura più leggera per i margini della strada, e infine la stesa del manto bituminoso su tutta la carreggiata, da marciapiede a marciapiede.

I chiusini saranno riportati in quota ed eventualmente sostituiti se danneggiati.

Contemporaneamente, l’azienda ASA provvederà alla riqualificazione ambientale della via, effettuando la pulizia completa e la manutenzione della fognatura bianca e della fognatura nera.

