11 Gennaio 2023

Rifacimento stradale ad Ardenza, le modifiche al traffico ed i divieti

Marciapiedi di via Pacinotti, al via il completamento dell’intervento di riqualificazione

Livorno, 11 gennaio 2023

Riaprirà la prossima settimana il cantiere per la realizzazione del progetto di riqualificazione dei marciapiedi di via Antonio Pacinotti, con abbattimento delle relative barriere architettoniche.

I lavori erano infatti partiti nel luglio scorso e si erano conclusi con la ricostruzione di tutto il marciapiede lato destro (sud) di via Pacinotti.

Il cantiere era stato successivamente tolto a causa di un periodo di fermo produttivo programmato dalla CLIRI per sostituzione impianto discarica, che aveva determinato un imprescindibile stop alle demolizioni.

Adesso, trascorso anche il periodo delle festività natalizie senza disagi per i residenti, le lavorazioni possono riprendere.

Lunedì 16 gennaio si partirà con l’installazione del cantiere, nei giorni successivi con l’intervento al marciapiede lato nord (civici dispari).

La ditta ha due mesi di tempo per finire i lavori, che anche per questo marciapiede prevedono la rimozione degli attuali cordoli, la demolizione fino a 20 cm della pavimentazione esistente compreso il sottofondo, la posa di nuovi cordoli rettangolari in granito, l’esecuzione del nuovo sottofondo costituito da massicciata in pietrisco stabilizzato spessa 8 cm, il rifacimento del massetto in calcestruzzo spesso 10 cm, la realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “tappetino per marciapiedi” spesso 2 cm.

Saranno quindi posati i nuovi cordoli in granito con mostra ad un’altezza massima di 15 cm, compatibilmente con le soglie ed i passi carrabili esistenti.

Gli attraversamenti pedonali non a norma saranno ricostruiti in ottemperanza alla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Saranno inoltre realizzate alcune opere fognarie quali la sostituzione delle bocche di lupo a margine dei nuovi marciapiedi con moderne caditoie prefabbricate e la sostituzione dei chiusini ammalorati e obsoleti.

Le modifiche alla viabilità

per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza (in vigore fino al 17 marzo) saranno analoghe a quelle già stabilite in occasione dell’intervento dell’estate scorsa:

restringimento di carreggiata nei tratti di via Pacinotti di volta in volta interessati dai lavori, tra le intersezioni con viale Italia e piazza Andrea Sgarallino, e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, sempre nei tratti di volta in volta interessati dai lavori;

abrogazione del doppio senso di circolazione nel tratto di via Pacinotti compreso tra le intersezioni con viale Italia e con via Ravizza e istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita verso piazza Sgarallino;

in via Ravizza “direzione obbligatoria a sinistra” all’intersezione con via Pacinotti e “direzione obbligatoria diritto” all’altezza del civico 21;

in via delle Tamerici abrogazione del doppio senso di circolazione nel tratto tra via Pacinotti e via Ravizza e istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita verso via Ravizza;

divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Tamerici per 20 metri a partire dall’intersezione con via Pacinotti, su entrambi i lati.

Nei tratti stradali interessati dai lavori è previsto il limite di velocità di 30 km/h.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello di volta in volta occupato dal cantiere.

