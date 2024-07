Home

Piombino (Livorno) 31 luglio 2024 – Rifiuta di sottoporsi ai controlli per l’accertamento di stupefacenti, auto sequestrata e denuncia per un 20enne

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio dei carabinieri della Compagnia di Piombino, i militari del NORM hanno denunciato un 20enne fiorentino per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un controllo notturno alla circolazione stradale in via della Base Geodetica, hanno individuato il ragazzo alla guida della propria auto. In ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, nonché per le circostanze di tempo e luogo, lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

In ragioni delle condizioni che presentava, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 8 grammi di hashish.

Il 20enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di alterazione psico-fisica e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura competente mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro.