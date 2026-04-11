Rifiuta il controllo antidroga: denuncia e ritiro della patente
Piombino (Livorno), 11 aprile 2026
I Carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio, nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio, hanno denunciato a piede libero all’AG di Livorno un operaio 30enne di origini albanesi ma residente in zona, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida.
I militari, nel corso di un servizio di controllo pomeridiano alla circolazione per la sicurezza stradale, in loc. Baratti, hanno individuato l’uomo alla guida della sua auto e,
in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, ragionevolmente riconducibile ad una recente assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche,
lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.
Pertanto l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e gli è stata ritirata immediatamente la patente nonché sono state avviate le opportune informative dirette alle Autorità competenti.
“Nel rispetto dei diritti delle persone indagate – ricorda come da consuetudine la nota ufficiale dell’Arma – sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini
preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile”.