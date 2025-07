Home

14 Luglio 2025

Rifiuta l’alcoltest, denunciato un 27enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un giovane di 27 anni residente nel fiorentino, con precedenti, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze alcoliche alla guida.

I militari, nel corso di un controllo notturno alla circolazione stradale in via località Perelli, hanno individuato il ragazzo alla guida di un’auto, risultata poi essere di sua proprietà. In ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, nonché per le circostanze di tempo e luogo, gli operanti lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà e il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca. Non avendo al seguito la patente di guida, il giovane è stato sanzionato anche per guida senza patente.