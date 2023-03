Home

Provincia

Isole

Elba

Rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente, denunciato 34enne

Elba

15 Marzo 2023

Rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente, denunciato 34enne

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 15 marzo 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio sono intervenuti in piena notte in zona porto per un incidente stradale senza il coinvolgimento di altre autovetture.

In base ai primi accertamenti i militari hanno appurato che un cittadino georgiano, classe 1989, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, si era schiantato con l’auto.

Dopo i soccorsi del caso e ritenendo, in base a diversi indicatori, che l’uomo fosse in preda ai fumi dell’alcool, i Carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi agli accertamenti previsti per il controllo di alcol e droga nel sangue ma il 34enne ha opposto un netto rifiuto, forse pensando di farla franca, ma in realtà aggravando la sua posizione; la legge infatti punisce severamente i guidatori che si oppongono al test per la verifica del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri hanno quindi provveduto all’immediato ritiro della patente di guida ed al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto degli accertamenti previsti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin