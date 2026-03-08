Home

Provincia

Piombino

Rifiuta l’alcoltest scatta: denuncia sequestro auto e ritiro patente

Piombino

8 Marzo 2026

Rifiuta l’alcoltest scatta: denuncia sequestro auto e ritiro patente

San Vincenzo (Livorno) 8 marzo 2026 Rifiuta l’alcoltest scatta: denuncia sequestro auto e ritiro patente

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in località Massetto a San Vincenzo, hanno individuato l’uomo alla guida della sua auto, e in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, nonché per le circostanze di tempo e luogo, gli operanti lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma il guidatore ha opposto il suo rifiuto.

L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze e l’auto sottoposta a sequestro, oltre a subire il ritiro immediato della patente. Di tutto sono state informate le Autorità competenti.