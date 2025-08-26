Home

Cecina (Livorno) 26 agosto 2025 Rifiutano l’alcoltest denunciati un uomo ed una donna

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato i controlli nei comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo in orario serale e notturno con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti, soprattutto nelle aree a forte vocazione turistica. Sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada e grande attenzione è stata riservata alla prevenzione di fenomeni connessi all’eventuale abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti alla guida.

Nel corso di tali attività, due persone, un uomo del fiorentino di 48 anni e una donna di 45 di origini sudamericane, sono stati denunciati per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare lo stato di ebbrezza alcolica. I due automobilisti, infatti, sono stati sorpresi durante un posto di controllo alla guida dei rispettivi veicoli ma, nonostante lo imponessero le circostanze di tempo e lo stato visivamente alterato dei due, si sono rifiutati di eseguire gli accertamenti tesi a verificare l’eventuale abuso di alcool.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 46 persone, di cui 12 sottoposte a misure restrittive, e di 36 veicoli.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia e la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

