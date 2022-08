Home

Rifiuti abbandonati al Mercato delle Vettovaglie, già individuati 5 possibili responsabili

23 Agosto 2022

RIFIUTI ABBANDONATI IN CENTRO: INTERVENGONO PRONTAMENTE LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI ISPETTORI AMBIENTALI DI AAMPS

Il Sindaco Salvetti: “Atti di inciviltà che non saremo mai disposti a tollerare”.

Livorno 23 agosto 2022

In questi giorni alcuni sacchi contenenti rifiuti di vario tipo sono stati sistematicamente abbandonati nelle primissime ore della mattina in Via Buontalenti a ridosso del muro perimetrale del Mercato delle Vettovaglie.

Una condizione indecorosa registrata dagli abitanti della zona e recepita dal servizio “SegnaLI” del Comune di Livorno.

La conseguenza è stata la pronta attivazione della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali di AAMPS che hanno avviato le ricerche per risalire agli autori dello scempio individuando già 5 soggetti potenzialmente responsabili in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.

“Come rimarcato in più occasioni dall’assessora all’Ambiente Cepparello – commenta Luca Salvetti, Sindaco di Livorno – non saremo mai disposti ad accettare qualunque atto di inciviltà che sporca le nostre strade e piazze e altera l’immagine della città. Tra l’altro proprio con gli esercenti del centro stiamo profondendo sforzi comuni per rendere gli spazi pubblici ancora più vivibili ed accoglienti. Si tratta di progetti di particolare pregio che, tra l’altro, puntano a rendere ancor più funzionali i servizi erogati alla cittadinanza, con particolare riferimento proprio al corretto conferimento dei rifiuti. Colgo l’occasione – aggiunge il Sindaco – per ringraziare la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali di AAMPS e gli operatori di AVR che stanno profondendo il massimo impegno nella pronta risoluzione delle criticità rappresentate ai nostri uffici attraverso i canali di comunicazione dedicati”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266 (da rete fossa); tel. 0586416350 (da rete mobile).

