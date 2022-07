Home

Rifiuti abbandonati al Picchianti, intervengono municipale e ispettori ambientali

18 Luglio 2022

RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA “PICCHIANTI”: PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON GLI ISPETTORI AMBIENTALI DI AAMPS.

La segnalazione dei cittadini registrata dal call center dell’azienda (numero verde 800-031.266).

Livorno 18 luglio 2022

E’ bastata una telefonata di un cittadino al call center di AAMPS per fare scattare il pronto intervento della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali in Via Leopardi in area Picchianti.

Trovati nelle prime ore della mattina sul ciglio della strada, presumibilmente abbandonati nelle ore notturne, decine di sacchi contenenti rifiuti di vario tipo riconducibili, soprattutto, ad attività da ufficio.

Le indagini sono ancora in corso ma è già stata individuata una ditta che potrebbe risultare responsabile dello scempio. Se accertate le violazioni, sarà sanzionata in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.

Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno spiega:

“Il presidio della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali sul fronte degli abbandoni dei rifiuti è costante e indirizzato a tutte le aree cittadine.

Attraverso il servizio SegnaLI e il call center di AAMPS raccogliamo e convogliamo quotidianamente numerose segnalazioni da parte dei cittadini che; insieme all’amministrazione comunale, reputano inaccettabile qualunque atto di inciviltà che sporca le nostre strade e piazze e altera l’immagine della città.

Per contrastare con ulteriore efficacia i comportamenti scorretti confidiamo nella collaborazione di tutti soprattutto nella fruizione dei tanti servizi resi disponibili per disfarsi correttamente dei rifiuti, come; il ritiro a domicilio gratuito prenotabile con una semplice telefonata o i Centri di raccolta aperti a La Rosa e al Picchianti”.

Per le segnalazioni:

numero verde 800-031.266; segnalali@comune.livorno.it; info@aamps.livorno.it; www.aamps.livorno.it; facebook (“Aamps Livorno”).

