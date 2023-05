Home

Rifiuti abbandonati all’isola ecologica in Venezia intervengono ispettori e municipale

8 Maggio 2023

RIFIUTI ABBANDONATI ALL’ISOLA ECOLOGICA SANT’ANNA IN VENEZIA

Pronto intervento della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali

Livorno 8 maggio 2023

Ancora una spiacevole sorpresa per gli operatori di AAMPS addetti alla vuotatura dei contenitori posizionati all’interno dell’isola ecologica “Sant’Anna” a disposizione delle utenze non domestiche del quartiere Venezia.

Intenti ad intervenire questa mattina per l’ordinaria raccolta dei rifiuti, in un primo momento si sono trovati nell’impossibilità di operare a causa della presenza di una moltitudine di sacchi accatastati all’interno della struttura che ne impedivano l’accesso.

Ne è conseguito l’immediato intervento della Polizia Municipale che, con il supporto degli Ispettori Ambientali, ha avviato le indagini per individuare gli autori dello scempio ambientale.

Da segnalare che la maggior parte dei contenitori dei rifiuti presenti all’interno dell’isola ecologica risultavano ampiamente utilizzabili perché parzialmente riempiti. Una o più utenze, pertanto, è presumibile che abbiano preferito limitarsi ad accedere e abbandonare i sacchi di rifiuti indifferenziati a terra senza avere la premura di posizionarli nei bidoni.

“È una condizione che non siano più disposti a tollerare – commenta Giovanna Cepparello, ass. all’Ambiente del Comune di Livorno. Avevamo già programmato un’interlocuzione con il CCN della Venezia, anche per risolvere le criticità che alcuni commercianti ci hanno rappresentato. Sarà l’occasione per chiedere a tutti un maggiore impegno e chiarire che i rifiuti non possono essere gestiti in questo modo. La cattiva abitudine di alcune utenze non può inficiare l’impegno dei più nel favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche perché oltre al servizio in questione sussiste quello indicato dal calendario di raccolta ordinario quotidiano. In attesa di riconstatare il corretto utilizzo dell’isola ecologica continueremo a presidiarla per sanzionare chi non rispetta le regole”.

AAMPS ha ripristinato le migliori condizioni di igiene e decoro dell’area sia per favorire l’attività degli operatori sia per permettere alle utenze di proseguire nel conferimento dei materiali differenziati.

