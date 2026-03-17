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Rifiuti abbandonati, il Comune richiama al rispetto delle regole: “Sanzioni fino a 27mila euro”

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17 Marzo 2026

Rifiuti abbandonati, il Comune richiama al rispetto delle regole: “Sanzioni fino a 27mila euro”

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 marzo 2026 Rifiuti abbandonati, il Comune richiama al rispetto delle regole: “Sanzioni fino a 27mila euro”

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di cittadini che denunciano l’abbandono di rifiuti lungo le strade o in luoghi nascosti del territorio. Per questo l’amministrazione di Rosignano Marittimo, attraverso la Polizia Municipale, ha deciso di richiamare l’attenzione sull’importanza di rispettare le norme relative allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

Secondo quanto spiegato dal Comune, il fenomeno dell’abbandono di sacchi e materiali vari rappresenta una delle problematiche più segnalate dai cittadini. Un comportamento che non solo compromette la pulizia dei luoghi, ma incide anche sul decoro urbano, contribuendo a creare situazioni di degrado che poi risultano difficili da eliminare.

L’amministrazione ricorda quindi che è fondamentale attenersi al calendario della raccolta differenziata previsto per le diverse zone del territorio oppure utilizzare i servizi messi a disposizione, come il centro di raccolta situato in località Le Morelline e le isole ecologiche dedicate agli utenti autorizzati.

Anche se i responsabili di questi comportamenti rappresentano solo una minoranza, il rischio è quello di compromettere l’impegno quotidiano dei tanti cittadini che invece rispettano scrupolosamente le regole della raccolta differenziata.

Sul fronte dei controlli, la Polizia locale ricorda che l’abbandono dei rifiuti può comportare sanzioni amministrative a partire da mille euro e, nel caso in cui la violazione venga commessa con un veicolo su strada, anche il fermo amministrativo del mezzo per un mese. Gli accertamenti possono avvenire anche grazie agli impianti di videosorveglianza di cui il Comune si è dotato, compreso un sistema mobile che viene collocato a rotazione nei punti più critici del territorio.

Non solo. In molti casi l’abbandono di rifiuti può configurare anche un vero e proprio reato, indipendentemente dal fatto che sia commesso da un privato cittadino o da un’impresa. Per le situazioni meno gravi, quando coinvolgono privati, le sanzioni possono variare da 1.500 a 18.000 euro. Nel caso in cui siano coinvolte aziende o rifiuti pericolosi, la normativa prevede ammende fino a 27.000 euro e, nei casi più seri, anche l’arresto da sei mesi a due anni.

Sono previste inoltre sanzioni anche per chi non rispetta le modalità corrette di conferimento dei rifiuti differenziati, ad esempio esponendo i sacchi nel giorno sbagliato o non separando correttamente i materiali riciclabili, come stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Infine, l’amministrazione rivolge un ringraziamento a tutti i cittadini che segnalano episodi di abbandono di rifiuti. Grazie al loro senso civico, infatti, la Polizia locale può avviare verifiche mirate per individuare i responsabili e chiedere agli enti competenti di intervenire per ripristinare il decoro delle aree interessate.