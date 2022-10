Home

28 Ottobre 2022

Rifiuti abbandonati in via di Popogna, la municipale individua gli autori

Livorno, 28 ottobre 2022 – Intervento della Polizia Municipale per abbandono di rifiuti in via di Popogna.

Gli agenti hanno individuato rifiuti abbandonati in un’area semi boschiva; la zona, nella quale erano stati accatastati oggetti e materiali di ogni tipo, è stata delimitata con del nastro e nei prossimi giorni gli operatori di AAMPS provvederanno alla rimozione dei rifiuti.

A seguito dell’attività di indagine della Polizia Municipale, gli autori del gesto sono stati individuati e sanzionati per 600 euro ai sensi del Regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti.

