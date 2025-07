Rifiuti appesi, gabbiani, sacchi rotti e umido sparso a terra. L’ennesima segnalazione di cittadini stanchi

Home

1 Luglio 2025

Sacchetti di umido appesi ai piolini in via di Salviano: degrado e abbandono all’incrocio con via della Chiesa

Un lettore ha segnalato, con amarezza e crescente senso di rassegnazione, l’ennesimo episodio di degrado ambientale in via di Salviano, all’altezza dell’incrocio con via della Chiesa. Nelle foto inviate alla redazione, si vedono alcuni sacchetti di rifiuti organici abbandonati in modo improprio e appesi ai pali delimitatori installati per impedire l’accesso alle auto.

I sacchetti, presumibilmente legati lì in attesa del ritiro, sono stati in parte danneggiati – con ogni probabilità da gabbiani – e il loro contenuto è finito sparso a terra. Questo naturalmente contribuisce al peggioramento delle condizioni igieniche della zona. Non è la prima volta che si verificano situazioni simili in quell’area, già segnalata altre volte dai cittadini per l’abbandono ripetuto di rifiuti, nonostante le regole per la raccolta differenziata siano note e le modalità di esposizione ben precise.

Secondo il cittadino che ha inviato la segnalazione, la causa principale è l’assenza di una gestione logistica adeguata dello spazio dove i residenti possano lasciare in sicurezza i sacchetti prima del passaggio degli addetti al ritiro. “Finché non verrà presa una decisione concreta sull’esposizione, la situazione non potrà che peggiorare”, scrive il lettore, che conclude il messaggio annunciando la volontà di continuare a segnalare questi episodi, pur consapevole della scarsa risposta da parte delle istituzioni.

Un appello, quindi, che arriva da chi ancora spera in una città più decorosa, pulita e rispettosa dell’ambiente.