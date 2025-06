Home

17 Giugno 2025

Rifiuti, blatte e degrado: “Via della Chiesa di Salviano è invivibile”

Livorno 17 giugno 2025 Rifiuti, blatte e degrado: "Via della Chiesa di Salviano è invivibile"

La lettera:

“Mi rivolgo alla vostra redazione in qualità di cittadino residente nel quartiere di Salviano, per denunciare una situazione di grave degrado igienico-sanitario che da tempo interessa Via della Chiesa di Salviano, angolo Via di Salviano, dove l’AAMPS ha individuato un punto di accantonamento temporaneo dei rifiuti in attesa del passaggio degli autocarri per la raccolta.

Quella che dovrebbe essere una sosta temporanea per i sacchi dell’immondizia si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. In quella zona vengono infatti abbandonati anche rifiuti da parte di cittadini non residenti, che evidentemente approfittano della visibilità e della facilità di accesso del punto per scaricare sacchi di ogni genere, spesso non conformi al calendario della raccolta differenziata.

Con l’arrivo della stagione calda, la situazione è ulteriormente peggiorata: insetti, roditori e uccelli sono attratti dai rifiuti, rompono i sacchi alla ricerca di cibo e disseminano sporcizia lungo la strada. Al passaggio del camion, inoltre, restano a terra strisce maleodoranti di percolato che attirano ulteriori insetti e rendono l’ambiente ancora più insalubre.

La zona è letteralmente invasa da blatte, e molti residenti hanno dovuto ricorrere – a proprie spese – a interventi di disinfestazione, sostenendo costi significativi senza ricevere alcun supporto o segno di attenzione da parte delle amministrazioni competenti.

Tutto ciò evidenzia un preoccupante disinteresse per le condizioni igieniche e di decoro urbano, incompatibile con una città moderna e rispettosa dei propri cittadini.

Pertanto, si chiede con urgenza:

Un diverso sistema di gestione del punto di raccolta, che eviti l’accumulo indiscriminato e incontrollato dei sacchi. Controlli più rigorosi sul rispetto del calendario della differenziata e sull’utilizzo improprio del punto da parte di non residenti. Un intervento straordinario di pulizia e disinfestazione della zona, con programmazione di interventi periodici nella stagione estiva. Una maggiore trasparenza e comunicazione da parte delle autorità competenti sul modo in cui intendono risolvere questa situazione.

La raccolta differenziata è una scelta civile e necessaria, ma deve essere accompagnata da controlli, organizzazione e rispetto del territorio. I cittadini non possono essere lasciati soli a gestire le conseguenze di scelte logistiche sbagliate.

Occorre soprattutto di un cambio di rotta concreto e tempestivo”.

