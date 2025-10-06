Rifiuti e Tari, Europa Verde a Ghiozzi: servono impianti sostenibili e una raccolta efficiente, non nostalgie del passato

Home

6 Ottobre 2025

In merito alle dichiarazioni della Lega sulla Tari e sulla gestione dei rifiuti a Livorno, Europa Verde ritiene necessario fare chiarezza.

“La chiusura dell’inceneritore non è stata una scelta scellerata ma un passo avanti verso un modello più sano ed europeo di gestione dei rifiuti. Non possiamo rimpiangere un impianto che ci sarebbe costato 23 milioni di euro, che non stava in piedi economicamente (solo 3 milioni di euro annui dall’energia elettrica a fronte di spese ben più alte). La vera sfida oggi è ridurre i rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e costruire impianti moderni.

Non possiamo tornare indietro: occorre accelerare sull’impiantistica per il trattamento dell’umido, del riciclo e sulla creazione di filiere che trasformino i rifiuti in risorse. Questo è l’unico modo per ridurre i costi e costruire un sistema sostenibile.

Quanto alla Tari, è innegabile che le famiglie e le imprese stiano pagando tariffe troppo alte.

Il problema però non si risolve rilanciando inceneritori, ma garantendo un servizio di raccolta porta a porta realmente efficiente, con strumenti adeguati per cittadini e commercianti, cosa che l’Amministrazione comunale e AAMPS si stanno apprestando a fare.

Europa Verde Livorno propone:

– Impianti locali per la valorizzazione delle frazioni riciclabili.

– Riduzione dei costi della Tari attraverso il miglioramento della differenziata e la lotta agli sprechi.

– Mastelli e soluzioni anti-degrado per evitare rifiuti sparsi da gabbiani e cinghiali.

Una gestione trasparente e condivisa con i cittadini, che devono essere parte della soluzione e non solo destinatari di bollette più alte.

Il futuro non è nei camini che bruciano, ma in una città pulita, circolare e sostenibile”.

