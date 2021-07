Home

Cronaca

Ambiente

Rifiuti, FdI vuole un parere sanitario dall’Asl su Ireos e presenta una mozione in Regione

Ambiente

2 Luglio 2021

Rifiuti, FdI vuole un parere sanitario dall’Asl su Ireos e presenta una mozione in Regione

Livorno, 2 luglio 2021

Rifiuti, l’azienda Ireos lavora regolarmente con le autorizzazioni concesse dalla Regione Toscana ma FdI presenta una mozione in Regione tramite il consigliere Alessandro Capecchi.

Ecco che cosa chiede Fratelli d’Italia:

“A Livorno l’impianto di trattamento rifiuti gestito da Ireos opera senza aver ricevuto il parere sanitario dell’Asl, motivo per il quale le autorità competenti dovrebbero, a nostro parere, aver richiesto ulteriori approfondimenti in merito all’attività dell’impianto.

La Regione Toscana sembra non essersi posta il dubbio e, con un decreto dirigenziale, ha concesso l’autorizzazione a Ireos per trattare rifiuti sia pericolosi che non, pur senza aver ottenuto un parere sanitario dall’Asl che garantisca ai cittadini che non corrono alcun pericolo per la loro salute”.

Lo dichiara il consigliere regionale FdI e vicepresidente della commissione Ambiente Alessandro Capecchi primo firmatario di una mozione presentata dal gruppo FdI in consiglio regionale sulla vicenda dell’autorizzazione a Ireos spa.

“La Regione Toscana, governata ed amministrata, da sempre, dal Pd, sembra avere una predilezione circa la mala gestione nel trattamento dei rifiuti

Fratelli’ d’Italia, anche a Livorno, vigilerà sempre e con estrema attenzione affinché il diritto alla salute dei cittadini sia sempre una priorità, per questa amministrazione comunale”. Lo dichiara il presidente provinciale FdI di Livorno Giacomo Lensi.

“Non siamo a mettere in discussione il lavoro delle aziende e la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti, quello che chiediamo è che ai livornesi venga garantito che l’impianto non è dannoso per l’ambiente e per la salute pubblica.

La Asl competente si è chiusa in un silenzio assordante e preoccupante, ma non demorderemo finché non avremo le risposte che chiedono i cittadini”, aggiunge il consigliere comunale FdI Andrea Romiti, primo firmatario di una mozione sulla necessità di ricevere un parere sanitario dall’Asl su Ireos approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Livorno lo scorso 17 giugno.

“Il passato di Ra.Ri, oggi sede di Ireos, non è dei più trasparenti, fino 2019 l’ex impianto Ra.ri è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla Dda di Firenze per traffico illecito di rifiuti – afferma Capecchi -. Con la nostra mozione chiediamo alla giunta di attivarsi al fine di procedere alla Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, come già richiesto dalla mozione approvata in consiglio comunale a Livorno”.

“È chiaro ormai che non esistono studi sugli effetti provocati dalle emissioni dell’impianto sulla salute pubblica – conclude il consigliere regionale -, perciò chiediamo alla giunta di richiedere al più presto all’Asl Toscana Nord Ovest di emettere il parere sanitario sull’impianto di Ireos spa”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin