Rifiuti pericolosi in un terreno a Porta a Terra, denunciato il proprietario

4 Dicembre 2024

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Livorno, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno una persona sulla cinquantina della zona, già gravata da segnalazioni, per abbandono di rifiuti.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione in zona Porta a Terra, area nord est della città, hanno rinvenuto, nell’area privata di pertinenza di un’abitazione, e in parte contenuti in grossi sacchetti, rifiuti pericolosi e non costituiti da scarti derivanti da lavorazioni edili ed altre lavorazioni artigianali, abbandonati al suolo. Pertanto i carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e successivamente segnalato penalmente la vicenda all’AG labronica per i provvedimenti del caso, ritenendo sussistenti gli estremi di reato previsti dal vigente codice dell’ambiente dall’art. 255 comma 1 e in particolare abbandono di rifiuti anche pericolosi.