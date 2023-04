Home

12 Aprile 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 12 aprile 2023 – Rifiuti, Rea e Comune presentano “il piano mare 2023”

A fine marzo 2022 è iniziata la raccolta differenziata con modalità “porta a porta” nella frazione di Rosignano Solvay, l’ultimo passaggio che ha completato l’estensione del servizio a tutto il territorio comunale di Rosignano Marittimo.

Un anno dopo l’avvio, sono visibili i primi risultati, con la percentuale della raccolta differenziata che ha superato il 70%.

Un ottimo traguardo, che però dev’essere un punto di partenza e lo stimolo per fare ancora meglio. Infatti, analizzando le singole frazioni di rifiuti, è subito evidente che la percentuale della frazione secca residua (RUR) è passata dai 552.100 kg di aprile 2022 (il primo mese di Porta a Porta su tutto il territorio) ai 385.740 kg di dicembre 2022.

Si è verificato dunque un significativo abbassamento dei rifiuti non differenziati a favore di quelli differenziati destinati a riciclo (organico, imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in vetro, carta e cartone).

Per questo, con l’obiettivo di mantenere anche nel periodo estivo buoni livelli in termini di percentuale di raccolta differenziata agevolando i turisti nella differenziazione dei rifiuti e servire al meglio il territorio nel momento in cui accoglie maggiori presenze, l’Amministrazione Comunale in sinergia con il gestore Rea Spa, hanno messo a punto un “Piano Mare” ed una campagna di comunicazione per l’estate 2023,

Il “Piano Mare” prevede principalmente:

l’incremento dei passaggi di raccolta per le utenze non domestiche (attività) per tutte le tipologie di rifiuti;

la maggiore sanificazione e lavaggio dei contenitori presenti agli Eco-point destinati alle seconde case ed alle attività commerciali;

un programma di lavaggio stradale accurato per le aree più frequentate nel periodo estivo;

l’aumento dei controlli per contrastare il fenomeno degli abbandoni e due giornate straordinarie nel mese di maggio per la raccolta degli ingombranti.

Inoltre, al fine di migliorare il decoro urbano e razionalizzare le dotazioni di contenitori concessi in dotazione alle utenze non domestiche, ad integrazione delle isole ecologiche di Via Arno a Castiglioncello e Via di Marina a Vada, saranno realizzate da REA ulteriori due isole ecologiche a servizio delle attività prossime alla Piazzetta di Castiglioncello ed alla Piazza della Chiesa di Vada.

Entrambe le postazioni saranno schermate, ad accesso controllato e le attività potranno conferire le frazioni secche dei rifiuti quali gli imballaggi in multimateriale leggero, imballaggi in vetro, carta e cartone.

Nel mese di maggio sempre nell’ottica di miglioramento del servizio di igiene urbana e avvicinamento ai cittadini, sarà avviata la campagna estiva ‘L’ospitalità che differenzia’, rivolta principalmente ai turisti ed ospiti delle seconde case.

Infatti, a breve sarà inviato un questionario conoscitivo rivolto agli ‘host’ ovvero i proprietari di B&B, agenzie immobiliari, case appartamenti vacanze: una volta raccolti i bisogni, ed in base alle necessità emerse, tutti i soggetti saranno ricontattati e dotati del materiale necessario (kit per la raccolta, calendari multi lingue per favorire gli stranieri, locandina informativa) da collocare all’interno degli appartamenti o camere.

Sempre nell’ambito della campagna estiva è stato progettato ‘REA ON THE ROAD’: un’iniziativa itinerante che vedrà REA presente sul territorio per sensibilizzare residenti e turisti sulla raccolta differenziata e sull’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti. Infine, ad uso di tutte le utenze e per reperire maggiori informazioni riguardo i servizi REA (calendari della raccolta, centri di raccolta, modalità di ritiro kit e servizi vari) è stata realizzata una ‘guida al servizio di raccolta dei rifiuti’ disponibile e scaricabile dal sito www.reaspa.it nella specifica sezione dedicata al Comune di Rosignano.

Particolarmente soddisfatti il Sindaco Daniele Donati e l’Assessore Vincenzo Brogi che erano presenti stamani alla conferenza stampa di presentazione del Piano Mare di Rea.

“I dati – ha spiegato il Sindaco Donati – sono incoraggianti. L’aumento di circa 20 punti percentuali della raccolta differenziata, ma soprattutto il livello qualitativo della raccolta, dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. È chiaro che durante l’estate, quando sul nostro territorio abbiamo un significativo aumento di presenze, si debba studiare un metodo più efficace per consentire anche ai turisti di differenziare e smaltire i rifiuti in modo corretto”.

“Proprio per questo – continua l’Assessore Brogi – abbiamo predisposto un “Piano Mare” che in modo incisivo e attento ci permetta di affrontare l’estate senza disagi, considerando che durante il mese di agosto si raccoglie circa il 50% in più della spazzatura rispetto alla media invernale.

Tra le varie cose, oltre a una campagna di informazione con cartelli in varie lingue diffusi anche nelle strutture ricettive, sarà organizzata una rimodulazione dei passaggi con incremento dei giri di raccolta e quindi del personale operativo e dei mezzi, principalmente nelle aree costiere a maggiore vocazione turistica (Castiglioncello, Vada, Mazzanta, Solvay mare).

In più, ad esempio, dal 1 giugno il centro di raccolta sarà aperto 7 giorni su 7 e predisporremo due isole ecologiche a servizio delle attività prossime alla Piazzetta di Castiglioncello ed alla Piazza della Chiesa di Vada”.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – ha detto Marco Giunti amministratore di Rea – per il lavoro sinergico svolto in questi mesi e che ci aiuterà a migliorare il servizio anche nella stagione estiva ormai alle porte. Ritengo indispensabile un avvicinamento sempre maggiore dell’azienda al territorio. Le azioni che saranno messe in campo mirano proprio ad una presenza costante nei confronti delle utenze offrendo servizi di sempre maggiore qualità”.

“L’obiettivo che ci siamo dati – ha aggiunto – Stefano Bianchi, direttore tecnico di Rea – è quello di lavorare ogni giorno e con massima dedizione per offrire al territorio un sevizio di livello. Il Piano Mare ed il piano di comunicazione sono due strumenti che faciliteranno e aiuteranno azienda e cittadini a traguardare questo obiettivo”.

