19 Giugno 2025

Livorno 19 giugno 2025 Rifiuti scaricati davanti all’isola ecologica ancora chiusa: l’ennesimo sfregio al Picchianti

Una distesa di rifiuti ammassati come in un campo abbandonato: è questo lo spettacolo indegno che si presenta agli occhi dei cittadini e lavoratori della zona industriale del Picchianti, proprio davanti all’isola ecologica ancora chiusa per lavori. Un segnale di inciviltà che, in una città già ferita dal degrado in diverse zone periferiche, suona come una beffa.

Mobili rotti, pallet accatastati, secchi di vernice, materiale elettrico dismesso, teloni logori e grossi sacchi neri dal contenuto ignoto: un vero e proprio deposito a cielo aperto. Il tutto sparso sulle aiuole, un tempo verdi, ora ridotte a terra di nessuno.

L’isola ecologica del Picchianti è fuori servizio da settimane a causa di lavori strutturali e, l’intera area circostante si è trasformata in una discarica abusiva. L’emergenza non riguarda soltanto l’igiene e il decoro urbano: alcuni materiali, come vernici e componenti elettriche, possono rilasciare sostanze tossiche e risultano pericolosi per l’ambiente.

Ancora una volta, Livorno si trova a fare i conti con un fenomeno che colpisce in modo particolare le sue periferie. Aamps ci informa che sul posto è già intervenuta la polizia municipale e che sono al vaglio le immagini delle telecamere in loco

Speriamo dunque in una certa identificazione di chi ha compiuto questo gesto ignobile, basta con queste persone ignobili che offende la città

