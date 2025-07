Rifiuti tornano dove erano stati rimossi: appello per un deterrente in via della Valle Benedetta

Home

21 Luglio 2025

Livorno 21 luglio 2025

Rifiuti abbandonati in via della Valle Benedetta: torna la discarica abusiva al civico 111

A Livorno, in via della Valle Benedetta, torna l’incubo dei rifiuti abbandonati. Nonostante una precedente rimozione effettuata mesi fa, al civico 111 è nuovamente comparso un cumulo di immondizia che offende il decoro urbano e crea potenziali pericoli per la circolazione.

A segnalarlo è un cittadino esasperato che denuncia la persistente inciviltà di alcuni residenti o frequentatori della zona. Il cumulo comprende decine di sacchi neri, oggetti di plastica, vetro, pneumatici e pezzi di mobilio in legno: materiali di varia natura e provenienza, abbandonati senza alcuna cura o rispetto per l’ambiente e per chi vive nei dintorni.

«È da mesi che subiamo questa situazione – scrive il lettore – e ora la discarica è tornata. I rifiuti sono a ridosso della carreggiata, con evidenti rischi anche per il traffico». L’amara constatazione è che nonostante l’intervento passato per ripulire l’area, gli incivili sono tornati ad agire indisturbati.

Il cittadino, rivolgendosi al nostro giornale, avanza una proposta concreta: installare delle telecamere per scoraggiare nuovi episodi e – perché no – individuare e sanzionare severamente i responsabili. «È troppo chiedere un deterrente che fermi questa prepotenza?», si chiede, con un appello chiaro e diretto alle autorità.

Un caso che richiama l’attenzione sul tema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una piaga che riguarda sempre più zone della città e che richiede controlli più stringenti e sanzioni esemplari.