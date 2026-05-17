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Cronaca

Rifiuti tossici e rischio inquinamento: La Regione premia sei agenti della Polizia Provinciale di Livorno

Cronaca

17 Maggio 2026

Rifiuti tossici e rischio inquinamento: La Regione premia sei agenti della Polizia Provinciale di Livorno

Livorno 17 maggio 2026

Importante riconoscimento per la Polizia Provinciale di Livorno nell’ambito della seconda Giornata della Polizia Locale promossa dalla Regione Toscana e svoltasi oggi, sabato 16 maggio, alla Fortezza da Basso di Firenze.

Sei agenti del corpo provinciale livornese hanno ricevuto dal presidente della Regione Eugenio Giani gli attestati di encomio per l’attività investigativa svolta nel settore della tutela ambientale.

I riconoscimenti sono stati consegnati al vice comandante vicario Rossano Del Rio, al vice comandante Emanuele Pillitteri, ai coordinatori Alessandro Moretti e Alessandro Maritan, e agli agenti scelti Vittoria Luperi e Giorgio Spadoni, accompagnati dal comandante Maurizio Trusendi. Presenti alla cerimonia anche la consigliera provinciale Lia Galli e la dirigente del settore tecnico Ilaria Buti.

Gli encomi premiano un’indagine che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno di un sito industriale. Le successive investigazioni hanno consentito di accertare la presenza di ulteriori rifiuti tossici interrati a varie profondità, con un potenziale grave rischio di contaminazione della falda acquifera in un’area caratterizzata da produzioni agricole di pregio.

Secondo quanto ricostruito, nelle vicinanze del sito erano stati più volte segnalati dai residenti forti miasmi di solventi. Durante le operazioni di bonifica, inoltre, alcuni contenitori si sarebbero rotti provocando la dispersione di vapori altamente nocivi per la salute.

In quella fase gli operatori della Polizia Provinciale intervennero per mettere in sicurezza gli addetti impegnati nella bonifica e i dipendenti dell’attività produttiva. Gli agenti informarono quindi l’autorità giudiziaria, che ha disposto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili. Il procedimento è ancora in corso.

La Giornata della Polizia Locale è stata istituita dalla Regione Toscana in ricordo del 16 maggio 1975, data di approvazione della legge regionale che adottò il Gonfalone con il Pegaso, simbolo di appartenenza e servizio ai cittadini per tutti i corpi di Polizia Locale, Urbana, Comunale e Provinciale della Toscana.

«Siamo lieti per questi riconoscimenti – ha dichiarato il comandante Trusendi – che testimoniano l’importanza della presenza della polizia locale a presidio dei territori. Per quanto riguarda il Corpo della Polizia Provinciale si tratta di un lavoro imprescindibile a tutela della sicurezza delle persone, in particolar modo durante le emergenze ambientali e del controllo, salvaguardia e difesa dell’ambiente stesso».

Trusendi ha poi evidenziato la necessità di rafforzare il sistema della polizia locale anche dal punto di vista delle risorse. «È quanto mai urgente che nella legge delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale, approvata proprio questa settimana dalla Camera, oltre alla individuazione di precise competenze e funzioni, ci sia anche la necessaria attenzione a garantire risorse umane, economiche e strumentali adeguate ai compiti che la Polizia locale è chiamata a svolgere».