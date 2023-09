Rifiuti zero Livorno, domenica 1 ottobre in presidio davanti Aamps per sostenere la chiusura dell’inceneritore

Home

29 Settembre 2023

Livorno 29 settembre 2023 – Rifiuti zero Livorno, domenica 1 ottobre in presidio davanti Aamps per dire far chiudere l’inceneritore

Rifiuti zero Livorno comunica che domenica 1 ottobre si terrà una manifestazione di fronte all’inceneritore Aamps in via dell’Artigianato a Livorno, organizzata da vari comitati e associazioni in occasione della tappa a Livorno della “Pedalata verso Roma“, organizzata per consegnare al Governo oltre 30 mila firme raccolte da Zero Waste Italy a favore del riuso, in alternativa agli inceneritori di rifiuti.

“Manifesteremo insieme di fronte all’inceneritore Aamps, per chiedere la chiusura dell’impianto e per presentare tutte le vertenze cittadine a favore del miglioramento della qualità dell’aria, per la difesa dell’ambiente e della salute pubblica.

Oltre alle associazioni ed ai comitati facenti parte del Coordinamento Rifiuti Zero; WWF Livorno, Comitato Livorno Nord, Vivi la Venezia, Comitato NO discarica a Limoncino, ecc. . Hanno aderito e saranno presenti l’Associazione Porto Pulito Livorno, il comitato NO Cubone Livorn;, il Coordinamento per la tutela del Parco Pertini e dell’ospedale storico; Zero Waste Italy con il suo presidente Rossano Ercolini.

Ore 15.00 – RITROVO alla stazione Centrale (Piazza Dante) lato SUD vicino al parcheggio taxi e nuova Ciclostazione, per chi raggiunge la manifestazione in bicicletta.

Ore 15.30 – MANIFESTAZIONE di fronte all’inceneritore Aamps (via dell’Artigianato), con speakers’ corner per tutte le associazioni, comitati e gruppi di cittadine e cittadini presenti. La partecipazione è libera”.

Evento FB: https://fb.me/e/3YMRGLwcY

