Rifondazione: “Aumenti delle tariffe del trasporto pubblico: inaccettabili, fermarli e ripensare il modello di servizio”

Dall’1 agosto anche a Livorno come nel resto della Toscana sono aumentate le tariffe del trasporto pubblico locale.

Il biglietto urbano nei capoluoghi come Livorno passa da 1,70 a 2 euro: un aumento del 18%! Il secondo aumento in tre anni; prima di agosto 2023 lo stesso biglietto costava 1,50 euro.

Aumentano anche gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari sia urbani che extraurbani, i biglietti Sms, i carnet da quattro corse extraurbani, i carnet urbani da dieci corse…

Un rincaro che colpisce lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, pensionati e pensionate e tutte le persone che ogni giorno utilizzano l’autobus per studio, lavoro o necessità.

La Regione giustifica gli aumenti coi vincoli contrattuali presi col gestore unico del servizio: e noi contestiamo proprio questo modello di affidamento basato sul mercato e incapace di garantire un servizio efficiente, accessibile e realmente orientato all’interesse pubblico.

I prezzi del trasporto pubblico vanno abbassati.

Il servizio di trasporto pubblico locale va riportato in mano pubblica tramite soggetti consortili organizzati su ambiti territoriali omogenei e capaci di gestire il servizio nell’interesse della collettività.

Marco Chiuppesi

Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea