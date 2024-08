Home

27 Agosto 2024

Livorno 27 agosto 2024 – Rifondazione commemora Edda Fagni, l’appuntamento per il 28° anniversario

La Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista commemora la compagna Edda Fagni ed invita tutti coloro che la ricordano

Mercoledì 28 agosto alle ore 10:00 presso il tempio della Cremazione al Cimitero dei Lupi “ci ritroveremo per commemorare la compagna Edda Fagni nel 28° anniversario della sua scomparsa”: come Partito della Rifondazione Comunista diamo appuntamento lì a tutte e tutti coloro che, come, noi la ricordano con stima ed affetto.

Pedagogista e docente, come esponente del Partito Comunista Italiano Edda Fagni fu assessore al comune di Livorno dal 1975 al 1980; consigliera regionale e poi deputata; tra i fondatori e le fondatrici di Rifondazione Comunista, col nostro partito fu eletta senatrice nel 1992 e rieletta nel 1994.

La coerenza delle sue convinzioni politiche e della sua azione pedagogica unita alla sua profonda umanità ne fanno una figura indimenticabile, così come il suo impegno per la scuola pubblica e la determinazione con cui conduceva la lotta politica in generale.

Per chi volesse approfondire la conoscenza di questa storica comunista livornese, presso la Federazione livornese del Partito sono disponibili in consultazione due volumi:

“Tra utopia e concretezza. Un profilo biografico di Edda Fagni”, di Paolo Zanetti (2000)

“Edda Fagni. L’innovazione pedagogica”, di Alessandra Mancini (2010).